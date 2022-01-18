Осужденный на 9 лет колонии экс-глава МВД Коми обжаловал приговор

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Коми рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему главе регионального МВД Виктору Половникову, признанному виновным во взяточничестве и отмывании денег. Об этосообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов республики.

Половников обжаловал решение Сыктывкарского горсуда, который в 2021 году приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Материалы поступили в Верховный суд Коми, в понедельник началось рассмотрение.

Как сообщалось, Половников был задержан 16 января 2020 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд заключил его под стражу. Половникова также обвинили в легализации незаконно полученных средств (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 году фигурант получил через посредников взятку в размере 14 млн рублей от общей суммы в 25 млн рублей за оказание содействия обвиняемому в мошенничестве. В частности, по указанию министра этому обвиняемому была изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также из объема предъявленного ему обвинения исключен квалифицирующий признак – совершение преступлений организованной группой.

По данным следствия, часть взятки Половников потратил на покупку квартиры в таунхаусе и доли на земельный участок.

Вину подсудимый не признал. Гособвинитель просил для него наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 14,5 млн рублей.

Обвинение в посредничестве в передаче особо крупной взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) предъявили бывшему руководителю УФСКН по Татарстану Фаязу Шабаеву. Уголовное преследование в отношении него прекратили из-за сотрудничества со следствием.

Половникову суд первой инстанции назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 14 млн рублей. Также бывший министр лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет и звания "генерал-майор полиции".

Указом президента РФ Половников снят с должности главы МВД Коми 6 февраля.