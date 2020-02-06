Путин уволил главу МВД по Коми, обвиняемого в получении особо крупной взятки

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил от должности генерал-майора полиции, главу МВД по Коми Виктора Половникова, обвиняемого по делу о получении особо крупной взятки.

Соответствующий указ президента размещен в четверг на официальной портале правовой информации. Помимо Половникова, от должностей освобождены начальник УМВД по Амурской области Николай Аксёнов, начальник ГУ МЧС Чечни Руслан Яхьяев, начальник МВД Приморского края Николай Афанасьев и замруководителя ГСУ СКР по Московской области Александра Сарафанова.

Половников был задержан в середине минувшего января. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), в настоящий момент Половников находится под арестом.

Уроженец Курганской области генерал полиции Половников был назначен главой МВД по Коми указом президента РФ 8 мая 2015 года. Работал в органах внутренних дел с 1984 года. За годы службы в республике его повысили в звании до генерал-майора полиции. До назначения министром занимал должность замначальника Главного управления МВД по Дальневосточному федеральному округу.