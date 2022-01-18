Детский омбудсмен выступила в поддержку закона о наказании для педофилов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Институт уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поддерживает ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Институт уполномоченного очень поддерживает этот законопроект, ужесточение наказания для педофилов - это сейчас такая необходимая вещь. Это то, что даст уверенности семьям, родителям спокойно воспитывать детей", - сказала она журналистам в Нижнем Новгороде.

Львова-Белова подчеркнула важность этой инициативы на фоне недавнего убийства ребенка в Костроме.

"Должен быть мониторинг тех, кто освободился, особый контроль со стороны силовых органов. Должна быть комплексная работа. Одним законопроектом, наверное, в целом мы улучшим ситуацию, но нужны дополнительные наработки (...) У каждого ведомства есть свои предложения, но это точно контроль. Это необходимо будет потом, оценив возможности, внедрять. Мы понимаем, что исправительные колонии так или иначе этих людей не перевоспитывают, мы получаем вторичные случаи, обеспокоенность родителей", - отметила детский омбудсмен.

"Нужен какой-то контроль - за геолокацией, по крайней мере, где он находится, в каком режиме", - добавила Львова-Белова.

Государственная Дума во вторник приняла во втором и сразу в третьем чтении закон (1248305-7) о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Документ расширяет применение максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов. Закон был принят палатой единогласно, без воздержавшихся.

Сейчас пожизненный срок грозит только педофилам-рецидивистам, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление против ребенка младше 14 лет. Согласно инициативе, наказывать пожизненно предлагается за рецидив против любого несовершеннолетнего - младше 18 лет.

Кроме того, максимальную меру предлагается применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления, например, применением насилия, или совершено в отношении двух и более детей.

Во втором чтении Дума одобрила поправку, где уточняется, что наказание в виде пожизненного лишения свободы может быть назначено за преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только детей младше 14 лет.