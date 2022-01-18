Меркачева заявила о необходимости лечить педофилов под строгим надзором

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пожизненное тюремное заключение для педофилов-рецидивистов - это не выход, такие люди должны проходить лечение и находиться под тотальным надзором, заявила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

"Каждый педофил, который освобождается, должен быть под контролем, тотальным надзором. Кроме того, когда он находится в местах лишения свободы, должен проводиться полный комплекс его диагностики и лечения. Такое лечение возможно, хотя оно весьма сложное. Это люди, которых монстрами сделала их болезнь. Они тяжело больны, и без должного лечения они просто умирают", - заявила Меркачева в видеообращении в телеграм-канале Совета.

Член СПЧ считает, что принятый закон может привести к тому, что в колониях для пожизненно осужденных могут оказаться те, кто не является педофилами, из-за возможных ошибок суда и следствия.

Также Меркачева заявила, что увеличение с 14 до 18 лет возраста несовершеннолетнего, против которого совершено подобное преступление, - опасно, так как любой молодой человек, не знающий о возрасте девушки, может быть потенциальным пожизненно осужденным.

"Если будет возраст повышен до 18 лет, то мы наполним колонии для пожизненно осужденных, и это, в основном, будут те (невиновные), кого пытались шантажировать только с целью вымогательства денег", - добавила Меркачева.

Между тем член совета Кирилл Кабанов выразил мнение, что пожизненный тюремный срок для педофилов-рецидивистов является правильным и справедливым решением в условиях роста преступлений сексуального характера и увеличения угрозы для детей.

"Химическая кастрация, как показывает практика, не решает проблему, поскольку мы видим впоследствии не просто рецидивы, а рецидивы маньяков-убийц. Пожизненная изоляция - это гуманное, правильное и справедливое решение для подобных лиц, поскольку в ином случае некоторые из них подвержены вариантам самосуда и линчевания, что в общественном сознании, наверное, тоже справедливо", - сказал Кабанов своем обращении в телеграм-канале СПЧ.

Госдума во вторник приняла во втором и в третьем чтении закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Сейчас пожизненный срок грозит только педофилам-рецидивистам, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление против ребенка младше 14 лет. Согласно инициативе, наказывать пожизненно предлагается за рецидив против любого несовершеннолетнего - младше 18 лет.

Кроме того, максимальную меру предлагается применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления, например, применением насилия, или совершено в отношении двух и более детей.