Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла сразу во втором и в третьем чтении закон (1248305-7) о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Документ расширяет применение максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов.

Сейчас пожизненный срок грозит только педофилам-рецидивистам, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление против ребенка младше 14 лет. Согласно инициативе, наказывать пожизненно предлагается за рецидив против любого несовершеннолетнего.

Кроме того, максимальную меру наказания предлагается применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления, например, применением насилия, или совершено в отношении двух и более детей.

Во втором чтении Дума одобрила поправку, где уточняется, что наказание в виде пожизненного лишения свободы может быть назначено за преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только детей младше 14 лет.

Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак (оба - "Единая Россия") и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Документ был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года.