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Сенаторы поддержали закон о пожизненном заключении для педофилов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Документ расширяет применение максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов.

В настоящее время пожизненный срок грозит только тем педофилам-рецидивистам, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление против ребенка младше 14 лет. Согласно одобренному закону, наказывать пожизненно будут за рецидив против любого несовершеннолетнего - младше 18 лет.

Кроме того, предполагается применение максимальной меры сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления, например, применением насилия, или совершено в отношении двух и более детей.

Авторы инициативы - глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

18 января закон был принят Госдумой сразу во втором и в третьем чтении.

Член СПЧ Ева Меркачева ранее заявила, что педофилам требуются лечение и постоянный контроль, а из-за нового закона пожизненно осужденными могут оказаться невиновные, в том числе жертвы шантажа.

Между тем член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что пожизненный тюремный срок для педофилов-рецидивистов является правильным и справедливым решением.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова также сообщила о поддержке законопроекта, отметив, что необходимы дополнительные наработки. "Мы понимаем, что исправительные колонии так или иначе этих людей не перевоспитывают, мы получаем вторичные случаи, обеспокоенность родителей", - подчеркнула она.

Совет Федерации

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