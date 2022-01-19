В Кремле высказались за возвращение "скифского золота" в Крым

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Коллекция "скифского золота", которую суды в Нидерландах считают украинским достоянием, должна вернуться в Крым. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что в Кремле следят за судебным разбирательством.

Ранее стало известно о продолжающейся в России с ноября доследственной проверке обстоятельств отъезда артефактов за границу. Проверка идет по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Следователи опрашивают сотрудников крымских музеев, в которых хранилось "скифское золото", а также представителей Минкультуры России и Крыма. В частности, следствие интересует, что было сделано, чтобы артефакты вернулись в Крым.

В 2013 году крымские музеи Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" отправили около 2000 артефактов скифской культуры на выставки в Бонн и Амстердам. После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Крымские музеи подали иск к нидерландскому музею Алларда Пирсона с требованием вернуть экспонаты.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. 26 октября 2021 года это решение подтвердил Апелляционный суд Амстердама.