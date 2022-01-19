Бастрыкин поручил ГСУ СКР помочь выяснить произошедшее со "скифским золотом"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) поможет крымским коллегам с доследственной проверкой ситуации с коллекцией "скифского золота" в Нидерландах, сообщается в среду на сайте ведомства.

"Александр Бастрыкин (глава СКР - ИФ) поручил Главному следственному управлению СК России оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее в СКР сообщили, что Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства во взаимодействии с МИД оказать содействие в проведении проверочных мероприятий и досконально изучить ситуацию с коллекцией скифского золота, "которая незадолго до переворота на Украине в 2014 году была вывезена в Амстердам на выставку "Крым - золото и секреты Черного моря".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле выступают за возвращение коллекции в Крым. "Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму", - сказал он.

Суды из-за возврата коллекции

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

26 октября прошлого года суд постановил передать коллекцию Украине. Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным, подтвердив намерение обратиться с кассацией в Верховный суд Нидерландов.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, говорила ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.