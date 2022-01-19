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СК с ноября выясняет, как "скифское золото" попало в Нидерланды

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - СКР с ноября проводит доследственную проверку, выясняя, при каких обстоятельствах "скифское золото" из четырех крымских музеев попало в Европу, сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

В рамках проверки следователи опрашивают представителей Минкультуры России и Крыма, а также сотрудников музеев.

Главным вопросом для следствия Молохов назвал вопрос о мерах, которые были приняты для возвращения коллекции.

"Проверка проводится по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность", - отметил он.

Организовать проверку руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву в октябре поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. Поручение было дано на следующий день после того, как Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что "скифское золото" следует вернуть не Крыму, а Украине. До завершения судебного разбирательства коллекция будет оставаться в Нидерландах.

В 2013 году Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" отправили в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". В экспозицию вошло около 2000 артефактов.

В марте 2014 года Крым был присоединен к России. Встал вопрос о принадлежности экспонатов. Крымские музеи в иске к нидерландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине, в октябре 2021 года это решение подтвердила апелляционная инстанция.

СКР Александр Бастрыкин Крым Украина Нидерланды Апелляционный суд Амстердама Александр Молохов

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