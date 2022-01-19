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Читинская таможня опровергла информацию о тысячах грузовиков у границы с КНР

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудники таможни на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Забайкальск" к вечеру среды оформили все грузовики, которые находились в очереди на территории учреждения, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

"По данным грузоперевозчиков, свыше 2 тыс. фур ожидают своей очереди на въезд в КНР. Однако это не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Таможенники предположили, что эта "цифра, возможно, взята с сайта ФГКУ "Росгранстрой", где отображена электронная очередь" машин, направляющихся в КНР через МАПП "Забайкальск" под загрузку товарами. "Фактически данные транспортные средства не находятся перед пунктом пропуска", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что к началу рабочего дня в среду перед пунктом пропуска "Забайкальск" на выезд из России в очереди фактически находилось 12 транспортных средств. Сотрудники таможенного поста МАПП в первый день недели оформили 211 машин, во вторник - 241 грузоквик: на выезд из РФ - 94, на въезд - 147.

"По окончании времени работы пункта пропуска МАПП "Забайкальск" в 21:00 по направлению "выезд из РФ" в пункте пропуска транспортных средств не остается", - заверили в пресс-службе таможни.

Пресс-служба правительства Забайкальского края сообщает, что в среду в министерстве планирования и развития состоялось заседание рабочей группы по урегулированию ситуаций, связанных со скоплением грузовиков. В нем приняли участие представители Росгранстроя, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), ГИБДД и перевозчиков. Они обсудили предложения по оптимизации схемы перемещения грузов.

"На сегодняшний день составлена очередь по заявкам перевозчиков, в которую входит свыше двух тысяч автопоездов и свыше 400 тягачей. Это заявки, которые ожидают въезда на территорию Китая. Но фактически транспорт, который находится в Забайкальске, не превышает 500 единиц. Местные перевозчики самоорганизовались и создают свою очередь, внося деструктив", - сообщил на совещании представитель АСМАП Сергей Краковцев.

Как поясняют специалисты, ограничение пропуска транспорта и грузов связано с карантинными мероприятиями со стороны Китая, в том числе с режимом "перецепка", когда перевозчик оставляет при въезде в КНР прицеп для погрузки, возвращается в Россию, а на другой день забирает груженый прицеп.

Как сообщалось, с 1 октября прошлого года на грузовом направлении таможенного поста "Забайкальск" действует сменный (круглосуточный) режим работы. Для этого дополнительно прикомандировано 38 сотрудников с пассажирского направления.

В настоящее время через грузовое направление МАПП "Забайкальск" перемещаются только импортные товары: овощи и фрукты, оборудование, товары народного потребления, новая техника (автобусы, погрузчики, тракторы и др.).

Забайкальск Забайкальский край Китай

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