На границе Приморья и Китая образовались очереди из грузовиков

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - После того, как китайская сторона ужесточила пропуск через на границу с Приморьем, перед российскими КПП образовались очереди из груженых и пустых грузовиков, сообщила во вторник пресс-служба Уссурийской таможни.

Также там образовались скопления прицепов, оставленных водителями большегрузов.

На таможне уточнили, что китайские пограничники и таможенники на несколько часов сократили время работы, а также уменьшили количество принимаемых грузовиков. 13 апреля они приняли из России в пункте пропуска Хуньчунь 16 грузовиков, прошедших через пункт пропуска Краскино, а в пункте пропуска Суйфэньхэ - 15 фур, прошедших через пункт пропуска Пограничный. В обычные дни через пункт пропуска Пограничный в обе стороны оформлялось порядка 100 грузовиков, Краскино - около 50.

Во вторник "очереди" из большегрузов сохранялись.

На российских пунктах транспорт своевременно оформляется пограничной, а затем таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратную сторону, подчеркнул представитель таможни. Учитывая пропускную способность пунктов пропуска, а также режим работы китайской стороны, уссурийские таможенники готовы оформить все транспортные средства при прибытии их в российские пункты пропуска.

Управление рекомендовало водителям фур приезжать на КПП только, когда они получат решение таможенного органа о выпуске товара и оформят необходимые документы для выезда, чтобы не создавать препятствий другим водителям.

Ранее 14 апреля стало известно, что китайская сторона закрыла все пассажирские наземные погранпереходы на границе с Россией. Как сообщило генконсульство в Харбине, власти провинции Хэйлунцзян уведомили о закрытии КПП Пограничный - Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) и Забайкальск - Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия). С наступлением теплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, таким образом, через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ (Хэйлунцзян) пересечь границу теперь нельзя.

Это решение было принято в связи с тем, что у десятков граждан Китая, приехавших в Хэйлунцзян из России, обнаружили коронавирус. Китайские чиновники отмечают, что большинство последних выявленных случаев заражения - завозные. В Хэйлунцзяне таких случаев всего стало 326.

По последним данным, всего в КНР выявили больше 83 300 случаев заражения коронавирусом, умерли 3345 заболевших.