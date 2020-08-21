Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.

Согласно материалам к заседанию рабочих групп Государственного совета по направлениям "Энергетика" и "Транспорт", состоявшемуся 14 августа, в мае объемы транспортировки были снижены более чем наполовину, отмечает газета.

"Простаивают ежедневно 29 поездов с углем, не принимаемых КНР. Китайской стороной объемы принимаемого угля на 2020 г. снижены по сравнению с прошлым годом на 14%", - говорится в документах. Проблема требует скорейшего решения на межгосударственном уровне, подчеркивали их авторы.

О ситуации стало известно еще в начале 2020 г., когда КНР резко сократила объемы угля, принимаемого через пограничные переходы, напоминает издание. Тогда за декабрь-январь только в направлении Гродеково (Приморский край) вводились конвенционные ограничения на 29 дней, что вылилось более чем в 500 тыс. тонн недопоставленного топлива и объяснялось в том числе общим снижением интереса к импорту российского угля.

По итогам семи месяцев 2020 г. экспорт угля через пограничные переходы на восточном направлении снизился на 10,7%, до 4,9 млн тонн, приводит "Коммерсантъ" данные из РЖД. Проблема сохраняется, пояснил газете представитель компании: из-за ограничений приема со стороны КНР на подходах к приграничным станциям простаивает большое количество вагонов с углем.

Из-за скопления поездов "Российские железные дороги" были вынуждены ввести запрет на погрузку угля в направлении станции Камышовая (Приамурье) с 11 по 20 августа. "Прием грузов китайской стороной проводится на уровне порядка 50% от нормативных параметров", - констатируют в монополии.

По информации РЖД, полученной от китайских коллег, проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству угля. "В связи с этим на приграничных станциях китайской стороной проводится отбраковка отдельных вагонов с углем по качеству продукции. Это нарушает технологию передачи грузовых поездов, увеличивая время на их прием китайской стороной", - заявил изданию представитель российского перевозчика.

Он добавил, что компания находится в постоянном контакте с партнерами из КНР. Для разрешения ситуации инициированы обращения в Минтранс, Минэнерго и МИД РФ по выработке совместных решений на межгосударственном уровне. В министерстве транспорта заявили, что вопрос снижения перевозки планируется обсудить с китайской стороной в рамках заседания межправительственной комиссии.

Российские угольщики считают, что ограничения - это следствие политики властей Китая по поддержке своих производителей. "Пропускная способность пограничных переходов с КНР - достаточная, а снижение пропуска угля связано с искусственным ограничением для поддержки местных производителей угля", - заявила "Коммерсанту" председатель совета директоров "Колмара" Анна Цивилева.

"Мы надеемся на скорое решение проблемы, но пока реальных сдвигов в положительную сторону не наблюдается", - добавила она. Источник газеты на металлургическом рынке добавил, что заводы в Китае сократили закупку угля из-за импортных квот. "Большая часть импорта, который разрешен в соответствии с квотами, уже ввезена или проходит таможенные процедуры", - сказал он.

Максим Худалов из АКРА заявил газете, что удельный вес экспорта угля через железнодорожные пограничные переходы в Китай по сравнению с морским и поставками невелик, поскольку он обходится дороже. При этом эксперт подчеркнул, что глобального снижения спроса на российский уголь в Китае не отмечается: до мая такое снижение действительно наблюдалось в связи с карантинным фактором, однако с мая спрос как на уголь, так и на руду восстановился, а по руде даже образовался дефицит.

Нет признаков и какой-либо предвзятости Китая к российскому импорту, подобной той, что наблюдалась в 2019 г. в отношениях КНР с Австралией, когда импорту угля из последней чинились явные препятствия, добавляет издание. По мнению Худалова, у снижения импорта через пограничные переходы три причины - эпидемиологическая ситуация, экологические ограничения, которые вводятся Китаем каждую зиму, а также несоответствие российского подвижного состава и угля китайским нормативам.

Уголь транспортируется в полувагонах. В числе основных их владельцев в РФ - "Федеральная грузовая компания" (101,9 тыс., "дочка" РЖД, обеспечивает более 5% выручки группы) и Globaltrans (45,5 тыс., актив Андрея Филатова, Никиты Мишина, Константина Николаева, Александра Елисеева и Сергея Мальцева, free float - 56,9%).