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Работодателям в Тульской области рекомендовали обеспечить вакцинацию 80% сотрудников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Власти Тульской области для достижения коллективного иммунитета рекомендовали работодателям обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников.

Соответствующие изменения внесены в среду в указ главы региона Алексея Дюмина "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". Провести вакцинацию и ревакцинацию сотрудников нужно в сроки, определенные главным санитарным врачом региона, говорится в тексте документа.

Как сообщалось, глава регионального управления Роспотребнадзора принял постановление о сроках повторной вакцинации - 6 месяцев со дня предыдущей вакцинации или момента выздоровления. Ревакцинацию рекомендовано провести в два срока: до 1 февраля и 15 марта.

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Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, в том числе работников предприятий и организаций, была введена постановлением главного санврача области 18 июня прошлого года. Первоначально в утвержденный список входило 171 предприятие и организации региона, привить планировалось не менее 60% от общей численности сотрудников.

В конце октября список системообразующих предприятий и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, был расширен до 229, а уровень коллективной вакцинации повышен до 80% от общей численности сотрудников.

В настоящее время в Тульской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 858,6 тыс. человек, ревакцинированы 127,7 тыс. человек.

По данным оперштаба, в Тульской области с начала пандемии выявлено 79 179 случаев COVID-19, в том числе 242 - за последние сутки. Выздоровел 69 861 человек, умерли - 4 468.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2022 годаПандемия коронавируса
Тульская область Коронавирус

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