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Тульская область вводит новые коронавирусные ограничения и QR-коды

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Власти Тульской области вводят с 22 октября дополнительные антикоронавирусные ограничения из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

В частности, работа организаций общественного питания будет ограничена с полуночи до 7 утра, за исключением доставки и самовывоза. В кафе и ресторанах запрещено оказывать услуги группам из более чем 10 человек.

Несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

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Также запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области, за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

При посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий, а также для получения стационарных и полустационарных услуг в соцучреждениях необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном за последние полгода коронавирусе, отметили в пресс-службе.

Мединституты получат разрешение переводить на дистанционное обучение студентов 3-6 курсов и ординаторов, которые работают в учреждениях здравоохранения.

Глава региона Алексей Дюмин поддержал эти предложения. "Все коронавирусные ограничения - непопулярная мера, но мы вынуждены идти на этот шаг, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - подчеркнул он.

Нововведения отражены в указе губернатора №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

По данным оперштаба, в Тульской области на 18 октября выявлено 57 340 случаев COVID-19, в том числе 176 - за последние сутки. Выздоровели 49 383 человека, умерли 3 242.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Тульская область коронавирус

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