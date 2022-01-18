Более 120 жителей Тульской области обратились в суд из-за постановления о вакцинации

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Тульский областной суд приступил к рассмотрению коллективного искового заявления об отмене постановления главного санитарного врача Тульской области об обязательной вакцинации, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

По ее словам, заявления в суд направили более 120 человек.

"В своем заявлении истцы указывают, что постановление противоречит закону РФ и нарушает права истцов на добровольность и безопасность медицинской процедуры, а также на труд без дискриминации, на возможность зарабатывать средства на собственное существование, содержание семьи и детей, на сохранение достоинства и ставит истцов в бедственное положение", - сказала Дячук.

Во вторник в Тульском областном суде состоялось предварительное судебное заседание, которое было отложено в связи с привлечением в качестве третьего лица министерства здравоохранения Тульской области.

Следующее предварительное судебное заседание состоится 8 февраля.

Обязательная вакцинация в Тульской области

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, в том числе работников предприятий и организаций, была введена постановлением главного государственного санитарного врача по Тульской области 18 июня прошлого года. Первоначально в утвержденный список входило 171 предприятие и организации региона, привить планировалось не менее 60% от общей численности сотрудников.

В конце октября список системообразующих предприятий и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, был расширен до 229, а уровень коллективной вакцинации повышен до 80% от общей численности сотрудников.

В настоящее время в Тульской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты около 719 тыс. человек, обоими - порядка 650 тысяч. Ревакцинировались более 124 тыс. жителей области. Около 280 тысяч доз вакцины имеется в резерве.

Как сообщалось, ранее в Пролетарском районном суде Тулы рассматривались исковые заявления от сотрудников двух крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса - АО "Щегловский вал" и АО "НПО "Сплав".

В суде они требовали признать незаконным их отстранение от работы из-за отказа от вакцинации против коронавируса, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Суд отказал им в удовлетворении всех исковых требований.