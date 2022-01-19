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Дипломат выразил надежду "на определенный прорыв" на встрече Лаврова и Блинкена

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что рассчитывает на определённый прорыв в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

"Против (предложений РФ по гарантиям безопасности - ИФ) никто не высказывался, но и за никто не высказывался. Мы четко обозначили наши позиции", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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Гаврилов отметил в этом контексте, что "главный разговор будет идти между Россией и США", "поэтому большинство государств предпочитает не выражать своего отношения".

"Мы им объясняли, что Россия ни на кого не нападает, а тут вот по прессе, по телевизорам говорится о возможных провокациях на линии соприкосновения на Донбассе. Эта постоянная риторика затмевает реальные шаги, которые должны делаться. Но я надеюсь, что всё-таки на встрече нашего министра Лаврова с секретарём Блинкеном может произойти определённый прорыв в этом направлении. Я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на разумный прагматизм наших американских коллег", - подчеркнул Гаврилов.

Накануне госдеп США объявил, что Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в Германию проведет встречу с Лавровым в Женеве 21 января. В МИД РФ заявили, что такая встреча в Женеве находится в стадии проработки.

МИД РФ США Энтони Блинкен

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