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Генсек НАТО заявил о сплоченности США, ЕС и ОБСЕ на фоне ситуации вокруг Украины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Североатлантическому Альянсу, США, ЕС и ОБСЕ удалось на фоне ситуации с Украиной показать сплоченность.

"Хорошие телефонные звонки для координации с госсекретарем США Энтони Блинкеном, председательствующей в ОБСЕ Польше, (главой дипломатии ЕС - ИФ) Жозепом Боррелем по поводу наращивания Россией военных сил на Украине и вокруг нее и влияния этого на европейскую безопасность", - написал он в твиттере.

"Мощный сигнал единства в этот крайне важный момент", - подчеркнул Столтенберг.

На прошлой неделе между США и Россией состоялась серия встреч в Европе, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности. Эти переговоры прошли на фоне напряженности, возникшей из-за обеспокоенности Запада в связи с передвижением российских войск у границы с Украиной. Страны Запада считают, что Россия может планировать вторжение на Украину. Россия заявляла, что не планирует подобное вторжение.

Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в Женеве по итогам переговоров с американской делегацией по вопросам гарантий безопасности, что Россия заверила американских коллег в отсутствии планов "напасть" на Украину. "Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил, осуществляются в пределах нашей территории, причем нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров.

Накануне в госдепартаменте США сообщили, что Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. По словам представителя госдепа, Блинкен на встрече с Лавровым "продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации (в районе Украины - ИФ)".

НАТО Йенс Столтенберг США Евросоюз

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