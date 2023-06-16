Швыдкой допустил подачу апелляции на решение суда по скифскому золоту

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В России изучают возможность обжаловать решение Верховного суда Нидерландов о передаче "скифского золота" Украине, решение этого вопроса необходимо вернуть в юридическую плоскость из политической.

Об этом "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Этот вопрос изучается. Это не такая простая ситуация - в нынешних обстоятельствах давать апелляцию на решение Верховного суда Нидерландов", - сказал он.

Швыдкой назвал решение Верховного суда Нидерландов политическим, а не юридическим.

"Это решение не юридическое, а политическое, поэтому, честно говоря, другого ожидать от Нидерландов было сложно. Но я надеюсь, что все-таки можно это вернуть в юридическую плоскость", - добавил Швыдкой.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

Верховный суд Нидерландов 9 июня 2023 года поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота", постановив передать его Украине. В одном из крымских музеев заявили, что даже не были уведомлены о дате рассмотрения дела.