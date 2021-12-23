В Подмосковье увеличат ежемесячные пособия на детей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон о повышении ежемесячных социальных пособий на детей.

"Законопроектом предусматривается, что установление значения социального пособия на ребенка будет устанавливаться исходя из комплексной оценки нуждаемости. Предлагается также установить новые размеры пособия на ребенка, учитывая их увеличение и предусмотрев их ежегодную индексацию", - сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Ежемесячные пособия на детей от 1,5 до 3 лет увеличат для семей, чей доход ниже прожиточного минимума с 4 420 до 6 000 рублей, выплаты для одинокого родителя также повысят с 6 739 до 8500 рублей, а пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих увеличится с 5 289 рублей до 6 800 рублей, уточнили "Интерфаксу" в пресс-центре Мособлдумы.

Кроме того, право получения пособий будет предоставляться гражданам России, проживающим по месту пребывания в Московской области, в случае если они не имеют в собственности жилого помещения в РФ.

"Условия предоставления пособий указанным лицам по составу семьи, имущественной обеспеченности, размеру среднедушевого дохода будет устанавливаться правительством региона", - добавил Голубев.

Депутаты приняли закон в трех чтениях.