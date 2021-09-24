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Биткойн подешевел на заявлениях китайского ЦБ о криптовалютах

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Биткойн дешевеет в пятницу на фоне заявления Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) о том, что криптовалюты не являются законным платежным средством на территории КНР.

"Коммерческая деятельность, связанная с криптовалютами, является незаконной", - заявил НБК.

Правительство КНР будет "решительно бороться с торговлей криптовалютами и сопутствующими финансовыми операциями, а также с неправомерными действиями, чтобы защитить собственность людей, а также поддержать экономический, финансовый и социальный порядок", - цитирует MarketWatch заявление китайского ЦБ.

Курс биткойна теряет в цене 7,8% на торгах в пятницу и составляет $41207, стоимость эфира (Ethereum) опустилась на 11%, до $2797.

Народный банк Китай Китай

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