РФПИ заявил, что титр антител к "омикрону" после "Спутника V" вдвое выше, чем после Pfizer

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Полная вакцинация "Спутником V" дала пациентам в 2,1 раза более высокий уровень нейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон", чем введение двух доз вакцины Pfizer, показало исследование итальянского института имени Спалланцани и ученых центра имени Гамалеи, результаты которого в четверг приводит пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer", - говорится в сообщении РФПИ.

Уровень антител у привитых "Спутником V" пациентов "в целом" оказался в 2,1 раза выше, а спустя три месяца после вакцинации - в 2,6 раза выше.

Сравнительное исследование сывороток крови привитых проводилось в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани командой итальянских исследователей и специалистов центра им. Гамалеи. Для него использовались "сопоставимые" образцы сыворотки крови пациентов, имевших сходные уровни антител к оригинальному штамму коронавируса после вакцинации "Спутником V" и препаратом Pfizer, подчеркивается в сообщении. Препринт статьи опубликован на портале MedRxiv.

Уровень вируснейтрализующих антител к "омикрону" после вакцинации "Спутником V" снизился в 8,1 раза по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19, тогда как у привитых препаратом Pfizer (BNT162b2) пациентов - в 21,4 раза, следует из статьи. Ранее аналогичные данные со ссылкой на исследование приводил глава центра им.Гамалеи Александр Гинцбург.

Спустя 3-6 месяцев после получения вторых доз у привитых российской вакциной наблюдалось 8,8-кратное снижение уровня антител к "омикрону" по сравнению с титрами к "уханьскому" штамму, в то время как при вакцинации Pfizer это снижение составляет 20,3 раза уже через две недели, отмечается в статье.

Работа также демонстрирует более высокую способность "Спутника V" к нейтрализации штамма "омикрон", отметили в РФПИ.

В целом у 74,2% всех вакцинированных "Спутником V" и 56,9% получивших вакцину Pfizer были обнаружены нейтрализующие антитела к "омикрону".

При этом среди 25% пациентов из обеих групп с наибольшим количеством антител 100% вакцинированных "Спутником V" имели нейтрализующие антитела к "омикрону", а среди вакцинированных Pfizer - у 83,3%.

По мнению исследователей, лучшие результаты "Спутника V" в нейтрализации "омикрона" обусловлены формированием более широкого спектра вируснейтрализующих антител, в то время как рецептор-связывающий (RBD) домен шиповидного белка коронавируса, на который в первую очередь нацелена вакцина Pfizer, в новом штамме оказался сильно искажен мутацией. Также успеху российского препарата содействуют применяемая в нем схема "прайм-буста" и лучшая имитация инфекции аденовирусной платформой.

В РФПИ также напомнили о подтвержденной способности бустерной дозы "Спутника Лайт" значительно улучшить иммунный ответ к коронавирусу, в том числе к варианту "омикрон", после вакцинации препаратами других производителей.

"Бустирование "Спутником Лайт" в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности мРНК-вакцин против штамма "омикрон", а также при широко задокументированном снижении эффективности мРНК-вакцин в целом против коронавируса. Партнерство между аденовирусными и мРНК-вакцинами может обеспечить более сильную защиту против штамма "омикрон" и других штаммов коронавируса", - подчеркивается в сообщении.

Во вторник глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о 75% эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" по результатам исследования образцов сыворотки крови 25 человек. Согласно представленным в ходе его выступления данным, защита спустя 6-12 месяцев после вакцинации составляет 55,6%.

Также 13 января глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что "Спутник V" лучше других вакцин защищает от госпитализаций и смертельных исходов при столкновении с вариантом коронавируса "омикрон".

Ранее РФПИ и центр им. Гамалеи сообщали, что по данным лабораторных исследований нейтрализующая способность сыворотки привитых "Спутником" к штамму "омикрон" снижается, но всё равно остаётся выше, чем у других вакцин, а эффективность после ревакцинации может достигать 80%.

"Омикрон" в России

В РФ официально зарегистрированы 1682 случая заболевания "омикроном", однако на самом деле их гораздо больше, так как не все образцы зараженных секвенируются, заявила 18 января вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, среди заболевших новым штаммом лишь 27,9% прошли полный курс вакцинации, 3,2% получили один укол, а 68,9% не были привиты.

12 января Гинцбург заявил, что по данным столичного департамента здравоохранения до 30% заболевших коронавирусом в Москве на тот момент уже были инфицированы штаммом "омикрон".

С 11 января в России начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. В среду в РФ было зафиксировано 33 899 случаев заболевания COVID-19, скончалось 698 пациентов. В Москве было зарегистрировано 8 795 новых случаев заражения, что близко к пику летней волны, самому крупному за все время пандемии.

Вариант B.1.1.529, получивший название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Это вариант распространяется гораздо быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.