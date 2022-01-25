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Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины от "омикрона" для взрослых

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что начали клинические испытания своей вакцины от штамма коронавируса "омикрон" для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. В рамках исследования будет проверена эффективность, безопасность и переносимость препарата у здоровых взрослых.

Испытуемых будет до 1420 человек. Их поделят на три группы, чтобы изучить разные режимы приема первого варианта вакцины от COVID-19 этих компаний, новой вакцины, доработанной для "омикрона", их сочетания и сочетания с бустерной дозой препарата. В частности, будет проверяться длительность защиты, которую обеспечивают препараты.

В первую группу войдут примерно 615 человек. Каждый из них получил две дозы обычной вакцины Pfizer от COVID-19 за 90-180 дней до начала этих испытаний. Теперь им дадут одну или две дозы вакцины от "омикрона".

Во второй группе будет около 600 человек, получившие уже три дозы первоначальной вакцины Pfizer за 90-180 дней до испытаний. Им дадут одну дозу обычной вакцины или одну дозу препарата от "омикрона".

В третью группу включат непривитых. Им дадут три дозы вакцины от "омикрона".

В январе гендиректор Pfizer Альберт Бурла обещал, что вакцина против штамма "омикрон" будет готова к весне и что она будет защищать и от других вариантов коронавируса.

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее в январе говорил, что пока неясно, нужно ли адаптировать вакцину "Спутник V" для "омикрона", но отмечал, что на это потребуется до трех месяцев. Эффективность "Спутника" в защите от этого штамма он оценил в 75%.

Хроника коронавируса. Январь.

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Pfizer BioNTech Альберт Бурла Александр Гинцбург Центр Гамалеи Спутник V коронавирус

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