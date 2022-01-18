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Гинцбург оценил в 75% эффективность "Спутника V" против "омикрона"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Эффективность вакцины "Спутник V" к штамму "омикрон" составляет 75%, заявил глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Как видно просто-таки в тотальной популяции, протективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" составляет 75%", - сказал Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине. Если еще и ревакцинироваться "Спутником Лайт", то 100-процентная защита от "омикрона" гарантирована, добавил ученый.

По его словам, были исследованы сыворотки крови около 25 испытуемых на взаимодействие со штаммом "омикрон".

Через 6-12 месяцев после вакцинации "Спутником V" защита составляет 55,6%, говорится на представленном Гинцбургом слайде.

"Отсюда видно, что рекомендация Минздрава о необходимости ревакцинироваться "Лайтом" каждые шесть месяцев полностью оправдана и полностью подтверждается этими данными", - сказал Гинцбург.

Ученый добавил, что в совместном исследовании с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани было показано, "что снижение "Спутника V" по отношению к штамму "омикрон" составляет восьмикратное значение, что вполне еще достаточно (для защиты от него - ИФ)". "А снижение других вакцин, в частности со стабилизированным состоянием S-белка (мРНК-вакцины - ИФ) составляет 21 раз. Две разницы налицо", - сказал Гинцбург.

13 января глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что "Спутник V" лучше других вакцин защищает от рисков госпитализации и смерти при "омикроне", подтверждающие это данные он пообещал представить на этой неделе.

Накануне Гинцбург сообщил, что клинические данные о том, насколько эффективна вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" против "омикрона", то есть данные непосредственно из больниц, будут через две недели. По его словам, эта информация станет окончательным доказательством того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться "Спутником Лайт". До этого Гинцбург в разговоре с "Интерфаксом" заявил, что вакцину от коронавируса "Спутник V", в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, не нужно модифицировать под новый вариант COVID-19.

Ранее РФПИ и центр им. Гамалеи сообщали, что, по данным лабораторных исследований, нейтрализующая способность сыворотки привитых "Спутником" к штамму "омикрон" снижается, но все равно остается выше, чем у других вакцин, а эффективность после ревакцинации может достигать 80%.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас получил распространение в странах Европы, Азии и в США. Это вариант распространяется гораздо быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2022 годаПандемия коронавируса
Спутник V Александр Гинцбург Коронавирус

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