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Откачку топлива с севшего на мель в Приморье контейнеровоза могут возобновить на этой неделе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Работы по откачке топлива с севшего осенью на мель у берегов Приморья контейнеровоза Rise Shine под флагом Панамы могут возобновить в конце этой недели, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города Находка.

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"Все нефтепродукты находятся в замерзшем состоянии. Для возобновления работ по их разогреву и откачке спасателям необходимо не менее пяти дней благоприятных погодных условий без волновой и ветровой нагрузки. Подходящая для такой работы погода ожидается с 22 января, и, если прогноз не изменится, к судну безопасно смогут подойти катера и танкер, откачка топлива продолжится", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день с контейнеровоза откачано 109 кубометров мазута и восемь дизельного топлива. Предположительно, на борту остается 188 кубометров мазута и 12 дизтоплива.

Отмечается, что из-за морозов, которые привели к замерзанию топлива, и неблагоприятной ледовой обстановки боновые ограждения не устанавливаются, контроль за состоянием акватории продолжается.

Спасатели ежедневно проводят мониторинг состояния акватории и состояния судна, чтобы в случае возникновения новых повреждений корпуса ликвидировать утечку топлива.

"Судовладелец не ведет с нами обсуждение плана действий по снятию контейнеров и удалению судна. Вопрос вывоза уже снятого мазута и утилизации обводненных нефтепродуктов не решен, запросы Морспасслужбы к судовладельцу и страховой компании, застраховавшей данное судна от ущерба при загрязнении акватории топливом и удалению обломков судна, остаются без ответа. По договору с судовладельцем и страховой компанией работают сюрвейерские компании, в период новогодних каникул ими проводился внешний водолазный осмотр", - сказал директор Приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба" Иван Агаревский, чьи слова приводятся в сообщении.

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель у берегов Приморья в районе Находки 9 ноября 2021 года. Судно прибыло из Китая. На борту было 14 членов экипажа, все они граждане КНР. Спасатели вертолетом эвакуировали команду на берег. 16 декабря все китайские моряки улетели на родину.

По факту случившегося Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

На борту теплохода находятся 199 контейнеров с товарами народного потребления весом более 1,6 тыс. тонн. Сообщалось, что в танках судна - более 300 тонн ГСМ. Машинное отделение судна затоплено, есть трещина по корпусу, но топливные танки не повреждены. Морская спасательная служба проводила работы по откачке топлива.

Приморье Rise Shine

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