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Сообщения о минировании поступили в школы Южно-Сахалинска пятый день подряд

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Информация о минировании шести школ и детской больницы Южно-Сахалинска поступила утром в пятницу в оперативные службы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Оперативному дежурному утром поступила информация о минировании зданий шести школ в Южно-Сахалинске и детской областной больницы", - сказал собеседник агентства.

Школьники Южно-Сахалинска до конца недели находятся на дистанционном обучении из-за расчистки города после метели, поэтому эвакуировать их и учителей не потребовалось. Здания школ и больницы осматривают спецслужбы.

Неизвестные с понедельника ежедневно рассылают сообщения о "минировании" школ, детсадов, больницы в Южно-Сахалинске и Корсакове. В четверг также "заминировали" мэрию Южно-Сахалинска. Спецслужбы ежедневно осматривают здания.

Южно-Сахалинск

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