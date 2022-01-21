Власти Приморья опровергли информацию о новом ввозе отходов с космодрома "Восточный"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Власти Приморского края опровергли появившиеся данные о завозе в регион новой крупной партии отходов с космодрома "Восточный".

"Власти Приморского края опровергли информацию о якобы завозе в регион еще 588 тонн отходов с космодрома "Восточный"", - сообщается в пятницу в официальном аккаунте правительства края в соцсетях.

Ранее о планируемой утилизации ядохимикатов в Приморье сообщил экс-замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь. Также в правительство Приморского края минувшей осенью поступило обращение от представителей местных СМИ о планируемой в крае утилизации отходов и возможных рисках нарушения экологической безопасности.

В свою очередь, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Константин Андронович уточнил, что, по заверениям министерства природных ресурсов Амурской области и информации руководителя ООО "Система", ввозить отходы на территорию Приморского края компания не планирует.

"Более того, ООО "Зеленый город" направило иск к ГБУ Амурской области "Экология" о расторжении контракта, идет судебный процесс", - говорится в сообщении.

В январе 2020 года государственное бюджетное учреждение "Экология" (Амурская область) по итогам конкурса заключило контракт с АО "Зеленый город" (Красноярский край) на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению ядохимикатов, которые хранились на территории двух складов в районе космодрома "Восточный". Ядохимикаты планировалось захоронить на полигоне "Серебряный" в пригороде Красноярска. Однако это вызвало возмущение общественности, подключились надзорные органы. В итоге контракт был изменен. По договору с ООО "Система" отходы были направлены в Приморье.

Однако власти региона инициировали проверку законности их утилизации. По данным властей Приморья, в регион завезено около 300 тонн отходов с космодрома "Восточный" из планируемых к утилизации 900 тонн. Из них 210 находятся на площадке в поселке Западный Надеждинского района, еще 100 тонн - на площадке в поселке Ярославский Хорольского района.

В январе власти Приморья сообщили, что, согласно результатам исследований, ввезенные в Приморье вещества являются агрохимикатами, которые утратили свои эксплуатационные свойства, а их класс опасности меньше, чем у первоначально заявленных в документах. Краевое правительство попросило Минсельхоз РФ разъяснить правила безопасной утилизации таких отходов. Сейчас, по заверению региональных властей, ввезенные вещества хранятся под охраной на закрытых площадках.

В Надеждинском и Хорольском районах введен режим повышенной готовности, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с этой ситуацией.