Приморские депутаты после ввоза ядохимикатов с Восточного обратились в Минприроды

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Приморского края предлагают министру природных ресурсов РФ Александру Козлову усовершенствовать правовую базу, регламентирующую обращение с опасными отходами.

Соответствующее обращение принято после того, как осенью из Амурской области для утилизации в Приморье были ввезены ядохимикаты с космодрома Восточный, что вызвало возмущение общественности.

"Подобное может повториться и в будущем в любом регионе нашей страны, так как сейчас хозяйствующие субъекты не обязаны информировать исполнительную власть (о планируемом ввозе опасных отходов - ИФ). Поэтому выходим с нашими предложениями на федеральный уровень", - сказал на заседании председатель краевого заксобрания Александр Ролик.

Так, депутаты предлагают обязать собственников отходов уведомлять уполномоченные органы государственной власти региона РФ о планируемых транспортировке, передаче опасных отходов для дальнейшего обезвреживания, утилизации, размещения на территорию другого субъекта РФ с указанием их класса опасности, количества и сведений об организации, принимающей отходы.