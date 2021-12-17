Приморские депутаты после ввоза ядохимикатов с Восточного обратились в Минприроды
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Приморского края предлагают министру природных ресурсов РФ Александру Козлову усовершенствовать правовую базу, регламентирующую обращение с опасными отходами.
Соответствующее обращение принято после того, как осенью из Амурской области для утилизации в Приморье были ввезены ядохимикаты с космодрома Восточный, что вызвало возмущение общественности.
"Подобное может повториться и в будущем в любом регионе нашей страны, так как сейчас хозяйствующие субъекты не обязаны информировать исполнительную власть (о планируемом ввозе опасных отходов - ИФ). Поэтому выходим с нашими предложениями на федеральный уровень", - сказал на заседании председатель краевого заксобрания Александр Ролик.
Так, депутаты предлагают обязать собственников отходов уведомлять уполномоченные органы государственной власти региона РФ о планируемых транспортировке, передаче опасных отходов для дальнейшего обезвреживания, утилизации, размещения на территорию другого субъекта РФ с указанием их класса опасности, количества и сведений об организации, принимающей отходы.
Осенью в Приморье, по данным краевых властей, завезено около 300 тонн ядохимикатов с космодрома Восточный из планируемых к утилизации 900 тонн. После неудачной попытки разместить их на полигоне в Красноярском крае, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что отходы планируется утилизировать в Приморье. Площадка, где намеревались сжигать ядохимикаты, находится в граничащем с Владивостоком Надеждинском районе. Местные жители и власти выступили против утилизации отходов в регионе. Кроме того, было направлено обращение в УФАС Амурской области, чтобы расторгнуть контракт об утилизации ядохимикатов в Приморье. Также было установлено, что земельный участок, где планировалось сжечь отходы, используется не по назначению.