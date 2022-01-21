Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 503 171+3 521 907

В иркутском Ангарске арестован подозреваемый в нападении на девочку

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Полицейские в городе Ангарске Иркутской области задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку.

"18 января мужчина пытался совершить преступление сексуального характера. Свои преступные действия он не довел до конца, после чего скрылся с места преступления", - сообщает следственное управление СКР по региону в пятницу.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". В пятницу суд его арестовал.

Ранее сообщалось об аресте обвиняемого в попытке похищения шестилетнего мальчика в Иркутске.

Ангарск Иркутская область

Новости по теме

Новости

Трем участницам фотосессии у мечети вменили оскорбление чувств верующих

Песков переадресовал полиции вопрос о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде

Пандемия коронавируса

Правительство выделит 187,8 млн рублей на испытания назальной COVID-вакцины

Лавров и Блинкен начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве

Лавров и Блинкен начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве

В Москве за сутки выявили 15 987 случаев заражения коронавирусом

В России установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19

СК изучит жалобу жителей свердловских сел, начавших голодовку из-за невыплаты зарплат

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Умер поэт Анатолий Найман

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });