В иркутском Ангарске арестован подозреваемый в нападении на девочку

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Полицейские в городе Ангарске Иркутской области задержали подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку.

"18 января мужчина пытался совершить преступление сексуального характера. Свои преступные действия он не довел до конца, после чего скрылся с места преступления", - сообщает следственное управление СКР по региону в пятницу.

Подозреваемого задержали по "горячим следам". В пятницу суд его арестовал.

Ранее сообщалось об аресте обвиняемого в попытке похищения шестилетнего мальчика в Иркутске.