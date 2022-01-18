Суд в Костроме арестовал тренера по подозрению в домогательствах к девочкам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Костроме Свердловский районный суд арестовал на два месяца тренера женской футбольной команды, которого заподозрили в домогательствах к девочкам-подросткам. Об этом сообщила пресс-служба Костромского областного суда.

Тренер был задержан 17 января. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении двух или более лиц, половых сношениях или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК). Он отрицает вину, отметили в пресс-службе суда.

В СК ранее сообщили, что речь идет о тренере женской футбольной команды "Пантера".