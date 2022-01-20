Полицейские проверят провокационную фотосессию у соборной мечети Москвы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства фотосессии с полураздетой девушкой на фоне соборной мечети Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

На видео девушка в балаклаве, нижнем белье, чулках и распахнутой шубе позировала фотографу на фоне мечети. Запись разошлась по соцсетям 19 января. Полицейские обнаружили эту запись в ходе мониторинга интернета.

20 января глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов призвал организаторов эротической фотосессии задуматься о последствиях. В их действиях он усмотрел попытку оскорбить чувства верующих.

"За это, наверно, не будут применять жесткие меры наказания, но общественное порицание, конечно же, должно быть, потому что такие поступки не должны становиться нормой для общества", - сказал муфтий. Он посетовал, что в последнее время такие выходки участились. Он также отметил, что провокационные съемки до сих пор проводились у православных храмов, а на фоне мечети такая фотосессия проводится, пожалуй, впервые.

Первый зампредседателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов сказал, что не хочет комментировать и таким образом рекламировать случившееся.