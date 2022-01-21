Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю вырос с 63,7% до 64,4%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано более 81,9 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла - 78 059 701 раз", - сказала Голикова, которую в пятницу цитирует оперштаб.

В целом, неделю назад уровень коллективного иммунитета в РФ оценивался в 63,7%.

По словам вице-премьера, сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета четыре региона, где уровень превысил 80%: Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).

Голикова отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Мурманская область (79,1), Липецкая область (78,6), Республика Тыва (78,3), Пензенская (77,8), Орловская (76,5), Калининградская (75,5) и Московская (75,8) области. Уровень 72% и выше показывают Хакасия, Забайкальский край, Самарская, Тюменская, Белгородская, Архангельская, Новгородская и Псковская области.

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

На пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может достигнуть уровня коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в необходимые 80% в конце первого - начале второго квартала 2022 года, и поставил соответствующую задачу по обеспечению вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в РФ бесплатная и является доступной для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний.