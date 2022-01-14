Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ достиг 63,7%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Что касается показателей коллективного иммунитета, в целом по РФ за прошедшие пять суток и за прошедшую неделю показатель улучшился, он составил 63,7%", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.

По данным на 6 января, этот показатель был на уровне 62,6%. Таким образом, за неделю он вырос на 1,1%.

Полностью вакцинированы от коронавируса 76,7 млн человек, первым компонентом - 80,6 млн.

Голикова уточнила, что среди лидеров по коллективному иммунитету находятся 4 региона, в которых уровень иммунитета превышает 80%: Севастополь, Чукотка, Карелия и Санкт-Петербург.

На пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может достигнуть уровня коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в необходимые 80% в конце первого - начале второго квартала 2022 года, и поставил соответствующую задачу по обеспечению вакцинации.