Голикова заявила, что штамм "омикрон" может стать доминирующим в России

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России идет интенсивное распространение "омикрон"-штамма коронавируса, он может стать доминирующим, для защиты от вируса необходимо пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Обращаю внимание глав регионов и всех жителей нашей страны: идет интенсивное распространение штамма "омикрон" и предполагаем, что он станет доминирующим. Если вы сделали прививку полгода назад или переболели полгода назад, пора снова прийти на прививочный пункт, чтобы защитить себя от вируса", - сказала Голикова, слова которой привели в оперативном штабе.

При этом, за неделю, как сообщили в оперштабе, улучшение ситуации по COVID-19 отмечено в 29 регионах: Астраханской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарской республике, Коми, Ингушетии, Чувашии, Хабаровском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечается в трех регионах России: Дагестан, Смоленская область и Удмуртия.

Согласно данным оперативного штаба, обнародованным в пятницу, в России выявлены рекордные за все время пандемии 49,5 тыс. случаев COVID-19, что более чем на 10 тыс. инфицированных превышает показатели четверга.

Как отметили в штабе, в РФ по-прежнему продолжает доминировать штамм "дельта", который выявлен в 52,3% новых случаев. При этом, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы составляют 47,7%. Новый штамм уже выявлен в 57 регионах страны.