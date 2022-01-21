Google грозит очередной штраф за отказ удалять запрещенную информацию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы 17 февраля рассмотрит очередной протокол об административном правонарушении, составленном в отношении Google из-за отказа удалять запрещенную информацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Протокол в отношении компании составил Роскомнадзор, заявили в пресс-службе.

Google вменяется то, что компания не удалила из интернета информацию, доступ к которой подлежит ограничению (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Интернет-гиганту грозит штраф до 4 млн руб.

Протокол будет рассмотрен 17 февраля в 10:00, уточнили в Таганском суде.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Twitter, Meta (ранее Facebook - ИФ), Telegram, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. По данным Роскомнадзора, в 2021 году сервисы, в частности, не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Сумма штрафов, назначенных компаниям, составляет уже более 200 млн руб.

Кроме того, в декабре прошлого Google и Meta были назначены оборотные штрафы - более 7,2 млрд руб. и порядка 2 млрд руб. соответственно.