Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 503 171+3 521 907

Google грозит очередной штраф за отказ удалять запрещенную информацию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы 17 февраля рассмотрит очередной протокол об административном правонарушении, составленном в отношении Google из-за отказа удалять запрещенную информацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Протокол в отношении компании составил Роскомнадзор, заявили в пресс-службе.

Google вменяется то, что компания не удалила из интернета информацию, доступ к которой подлежит ограничению (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Интернет-гиганту грозит штраф до 4 млн руб.

Протокол будет рассмотрен 17 февраля в 10:00, уточнили в Таганском суде.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Twitter, Meta (ранее Facebook - ИФ), Telegram, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. По данным Роскомнадзора, в 2021 году сервисы, в частности, не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Сумма штрафов, назначенных компаниям, составляет уже более 200 млн руб.

Кроме того, в декабре прошлого Google и Meta были назначены оборотные штрафы - более 7,2 млрд руб. и порядка 2 млрд руб. соответственно.

Google Москва Таганский суд

Новости по теме

Новости

Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Mercedes отзовет в РФ более тысячи машин из-за проблем с подушкой безопасности

Mercedes отзовет в РФ более тысячи машин из-за проблем с подушкой безопасности

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю вырос с 63,7% до 64,4%

Олег Гриднев ушел с поста замглавы Минздрава РФ

Лавров призвал США не сводить проблему европейской безопасности к украинскому вопросу

Прокуроры проверят соблюдение прав заключенных в учреждениях ФСИН по всей стране

Прокуроры проверят соблюдение прав заключенных в учреждениях ФСИН по всей стране

Рябков посулил "серьезные политические решения" на неудовлетворительный ответ Запада

Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса на переговоры в Москву

Военным пенсионерам в РФ проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января этого года

Военным пенсионерам в РФ проиндексируют пенсии на 8,6% с 1 января этого года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });