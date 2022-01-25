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Авиадебошира в аэропорту Ростова-на-Дону сняли с рейса в Египет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Полицейские задержали авиадебошира на борту самолета, направлявшегося из Ростова-на-Дону в Шарм-эш-Шейх (Египет), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

"Командир воздушного судна сообщил прибывшим полицейским, что был вынужден вернуть авиалайнер со взлетной полосы на стоянку из-за деструктивного поведения одного из пассажиров, угрожавшего безопасности полета", - сказала Волк.

Она отметила, что пассажир был задержан и доставлен в линейный отдел полиции. Им оказался ранее судимый житель Воронежской области. В отношении него составили протоколы об административных правонарушениях.

На видеозаписи, опубликованной на сайте "МВД Медиа", бортпроводницы сообщили прибывшим полицейским о том, что авиадебошир распивал спиртные напитки на борту самолета, оскорблял пассажиров и экипаж.

МВД РФ Ирина Волк Ростов-на-Дону Египет

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