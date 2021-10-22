В Новосибирской области авиадебоширов приговорили к реальному сроку и штрафу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Обской городской суд Новосибирской области вынес приговоры по уголовным делам в отношении двух жителей города Новосибирска, вступившим в конфликт с транспортными полицейскими, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Они обвинялись по части 1 статьи 318 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

"С учетом наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствием отягчающих, одному из подсудимых суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, второму - в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 23 февраля текущего года двое жителей Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна (рейс № 2502 Новосибирск - Москва), расположенного на стоянке аэропорта Толмачево, не соблюдая правила транспортной безопасности, вступили в конфликт с экипажем, в связи с чем им было отказано в авиаперелете и вызваны сотрудники транспортной полиции.

"После прибытия представителей правоохранительного органа осужденные продолжили вести себя агрессивно, на требования прекратить свои противоправные действия и проследовать в отдел полиции не реагировали, после чего оскорбили сотрудников полиции нецензурной бранью и применили к ним насилие", - говорится в сообщении.

Когда они были доставлены в дежурную часть, то вновь публично продолжили оскорблять представителя власти, составляющего в отношении них протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).