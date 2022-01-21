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В Новокузнецке задержали авиадебошира, ударившего стюарда из-за просьбы надеть маску

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские задержали пассажира авиарейса Москва-Новокузнецк, который отказывался надеть маску и ударил стюарда, сообщает в пятницу Управление на транспорте МВД РФ по Сибирском федеральному округу.

Накануне в дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борт самолета, прибывающего из Москвы, требуются сотрудники полиции. Транспортные полицейские установили, что во время полета 37-летний пассажир неоднократно отказывался выполнять требования экипажа надеть защитную маску, оскорблял бортпроводников, не реагировал на просьбы прекратить нарушение общественного порядка. По заявлению одного из стюардов, во время конфликта пассажир ударил его по лицу.

Медицинское освидетельствование показало, что пассажир находится в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителя общественного порядка составлены протоколы по статьям 20.1 (Мелкое хулиганство), 11.17 (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проверка по заявлению о причинении телесных повреждений работнику авиакомпании продолжается.

Новокузнецк

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