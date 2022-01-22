Москалькова заявила о необходимости проверки ситуации с женой судьи из Чечни

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Ситуация с Заремой Мусаевой, женой судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую увезли на допрос из Нижнего Новгорода в Грозный, требует проверки, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Ситуация с Заремой Мусаевой, которая была доставлена из Нижнего Новгорода в Чечню, требует проверки. В частности, остается открытым вопрос, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта РФ разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Также необходимо выяснить, получала ли Зарема Мусаева повестку явиться на допрос к следователю", - сказала Москалькова, ее слова приводятся в инстаграме омбудсмена.

Российский омбудсмен сообщила, что обратилась с просьбой провести проверку к прокурору Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырову.

"Нахожусь на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Анатольевной Кислициной и уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Муссаевичем Солтаевым", - отметила Москалькова.

Также, по ее словам, омбудсмен Чечни встретился с Мусаевой и сообщил, что у нее есть все необходимые лекарства, так как она диабетик. Мусаева остановилась у родственников.

Москалькова добавила, что держит ситуацию на контроле.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Янгулбаева - Зарему Мусаеву. Предполагается, что жена судьи может быть увезена в Грозный.

Официальных комментариев правоохранительных органов на эти сообщения пока нет.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не располагает информацией по данному факту, и считает, что если это имело место, должны разобраться правоохранительные органы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские из его республики согласовали с коллегами из Нижнего Новгорода вывоз на допрос жены судьи республики. Он отметил, что оперативное мероприятие полицейских из Чечни в четверг было согласовано с местными коллегами, а все действия правоохранителей проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ. Помимо этого, глава Чечни обратился к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей.