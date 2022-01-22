ЕС озабочен бездействием властей РФ в связи с нарушениями прав человека в Чечне

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Евросоюз выразил озабоченность в связи с нарушениями прав человека в Чечне, бездействием федеральных властей России и безнаказанностью виновных.

"Европейский союз ожидает, что Российская Федерация будет соблюдать свои международные обязательства и внутренние обязательства в соответствии с российским законодательством о правах человека и основных свободах", - заявил в субботу представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В заявлении упомянуты недавние случаи насильственного задержания и насильственной передачи в Чечню Заремы Мусаевой, матери бывшего адвоката Абубакара Янгулбаева и блогера Ибрагима Янгулбаева в Нижнем Новгороде.

"Европейский союз призывает российские власти освободить госпожу Мусаеву, расследовать дело, а также положить конец преследованию правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям. Все случаи внесудебных казней, пыток и других грубых нарушений прав человека, совершенных за последние годы, должны быть оперативно и эффективно расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

20 января "Комитет против пыток" (в 2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица) сообщил, что в Нижнем Новгороде люди на двух машинах с чеченскими номерами, представившись оперативниками, увезли жену судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. По данным семьи и правозащитников, женщина страдает диабетом. Организация выложила фотографии документа, который судье и адвокатам предъявили оперативники. В нем говорится о приводе Мусаевой в суд как свидетеля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что полицейские из его республики согласовали с коллегами из Нижнего Новгорода вывоз на допрос жены судьи республики. Помимо этого, глава Чечни обратился к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посчитала необходимым проверить ситуацию с Мусаевой, которую увезли на допрос из Нижнего Новгорода в Грозный.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по данному факту, и добавил, что разбираться в данной ситуации - не прерогатива руководства страны.