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Судья в отставке Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Судья в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, жену которого увезли на допрос из Нижнего Новгорода в Грозный, вместе с дочерью уехал из России, сообщается в телеграм-канале межрегионального общественного объединения "Комитет против пыток" (в 2015 году был признан иноагентом, самоликвидировался и сейчас работает без образования юридического лица).

"Сайди Янгулбаев с дочерью Алией Янгулбаевой покинули Россию. Они сообщили нам, что отъезд связан с угрозой их жизни", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что общественное расследование продолжится, однако "где именно находится Зарема, в каком она состоянии здоровья и правовом статусе ни нам, ни ее родным не известно".

Ранее СМИ сообщили, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли Мусаеву на допрос. Предполагается, что жена судьи может быть увезена в Грозный. Официальных комментариев правоохранительных органов в связи с этими сообщениями пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не располагает информацией о случившемся и считает, что, если это имело место, должны разобраться правоохранительные органы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские из его республики согласовали с коллегами из Нижнего Новгорода вывоз Мусаевой на допрос. Он отметил, что все действия сотрудников правоохранительных органов проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ. По словам Кадырова, женщина после задержания напала на полицейского, за что ей грозит реальный срок. Помимо этого, глава Чечни обратился к Верховному суду России, чтобы он принял меры по исключению Янгулбаева из рядов судей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ситуация требует проверки. Омбудсмен заявила, что держит ситуацию на контроле.

Сайди Янгулбаев

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