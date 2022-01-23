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Краснодарские школьники 24 января останутся дома из-за непогоды

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Школьникам Краснодара в понедельник устроят дополнительный выходной, сообщает в воскресенье краевой оперативный штаб.

"Как сообщили в департаменте образования Краснодара, 24 января в городе не будут работать школы. Детские сады будут открыты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за непогоды в нескольких муниципалитетах края зафиксированы локальные отключения электроэнергии.

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На данный момент более четырех тысяч человек в Анапе и Красноармейском районе остаются без света. На местах работают экстренные службы, добавили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В свою очередь пресс-служба главного управления МЧС России по краю сообщает, что в регионе на расчистке дорог задействовано свыше 300 единиц техники.

Аэропорт Краснодара закрытый с ночи из-за снегопада возобновил работу, как и планировалось с 15:00.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за сложных погодных условий в 34 муниципалитетах действует режим повышенной готовности.

Краснодар

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