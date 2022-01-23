Еще в шести муниципалитетах Кубани школьники 24 января останутся дома из-за непогоды

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Школьники еще в шести муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды останутся 24 января дома, сообщает в воскресенье краевой оперштаб.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре для школьников отменили занятия в понедельник, но детские сады будут работать в обычном режиме.

"Занятия в школах 24 января отменили в Краснодаре, Геленджике, Горячем Ключе, Северском, Брюховецком, Славянском и Тимашевском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Горячем Ключе в детских садах будут организована работа дежурных групп.

На Кубани уже несколько дней идет снегопад, все оперативные службы региона работают в усиленном режиме. Отмечается, что снегом засыпано все черноморское побережье Кавказа. В ближайшие сутки над Югом России продолжит действие циклон, снегопады продолжатся.