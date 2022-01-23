Володин предложил ввести ответственность для чиновников за нападения бездомных собак

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Володин выразил соболезнования семье девочки, погибшей в результате нападения собак в поселке Домна Забайкальского края.

Спикер Госдумы подчеркнул, что "сводить счеты с животными, уничтожать их - не выход из ситуации".

Он отметил, что бродячие собаки появляются из-за безответственности их владельцев, но представители местных органов власти не считают эту проблему приоритетной. При этом в России нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, "которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия", добавил Володин.

Поэтому, помимо ответственности для чиновников за ситуацию с бездомными животными, он предложил разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

"Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их. Как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Хотя и этим тоже надо заниматься", - написал Володин.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.