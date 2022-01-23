Володин предложил ввести ответственность для чиновников за нападения бездомных собак
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Володин выразил соболезнования семье девочки, погибшей в результате нападения собак в поселке Домна Забайкальского края.
Спикер Госдумы подчеркнул, что "сводить счеты с животными, уничтожать их - не выход из ситуации".
Он отметил, что бродячие собаки появляются из-за безответственности их владельцев, но представители местных органов власти не считают эту проблему приоритетной. При этом в России нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, "которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия", добавил Володин.
Поэтому, помимо ответственности для чиновников за ситуацию с бездомными животными, он предложил разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.
"Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их. Как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Хотя и этим тоже надо заниматься", - написал Володин.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законодательства после случаев нападения бродячих собак на людей.
Закон об ответственном обращении с животными
В 2018 году вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В нем, в частности, закреплена обязанность владельцев животных обеспечивать им надлежащий уход, предотвращать появление нежелательного потомства и пристраивать питомцев, если заботиться о них нет возможности.
Также законом регламентируется обращение с бездомными животными. В статье 17 указано, что жестокое обращение с ними недопустимо. Также в документе говорится, что стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением агрессивных особей. В законе предусмотрено содержание животных без владельцев в приюте до конца жизни или возможность их возврата на прежние места обитания при отсутствии немотивированной агрессии.