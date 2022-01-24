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Что случилось этой ночью: понедельник, 24 января

Увольнение главы администрации президента Армении, предложение ввести ответственность для чиновников за нападения бездомных собак, рекордные поставки СПГ в Европу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подавший в отставку президент Армении уволил главу своей администрации. Армен Саркисян подписал указ до объявления своей отставки. Эмиль Тарасян уволился по собственному желанию.

- Володин предложил ввести ответственность для чиновников за нападения бездомных собак. Председатель Госдумы отметил, что также нужно разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Володин заявил, что "сводить счеты с животными, уничтожать их - не выход из ситуации".

- Европа в январе получит рекордные объемы импорта сжиженного природного газа. Они достигнут наивысшего показателя за историю, перевалив за 10 млрд куб. м. Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2019 года и составил 9,1 млрд куб. м.

- Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что не собирается в отставку. "Мы продолжим реформы и доведем их до конца", - заявил глава города. Он напомнил о мусорной реформе, реформе системы городского благоустройства, реформе общественного транспорта и реформе строительной сферы.

- Латвия проведет инспекцию военной деятельности в Брянской и Смоленской областях РФ. Проверка пройдет в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Определенный Латвией район охватывает площадь 13 200 кв. км.

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