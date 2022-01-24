Аэропорт Краснодара снова закрыли из-за снегопада

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара, который в минувшие выходные работал с перебоями из-за нелетной погоды, и возобновил работу с 6 утра в понедельник, снова закрылся до 12:00 по московскому времени. С утра задержано 32 рейса, сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлетной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить прием и выпуск воздушных судов до 12:00. На данный момент задержано 32 рейса, 11 - направлены на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов", - отметили в пресс-службе.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы в Москву (аэропорт "Внуково"), Красноярск, Салехард, Екатеринбург, а также в Гюмри, Ереван, Худжанд.

Отменены рейсы авиакомпании "ЮТэйр" из Краснодара в Волгоград и Сочи, авиакомпании "Азимут" в Казань, Уфу, Махачкалу, авиакомпании "Аэрофлот" в Москву ("Шереметьево") и обратно, S7 из Новосибирска и Москвы ("Домодедово") в Краснодар и обратно. Также в статусе отмененных рейс авиакомпании "Победа" из Санкт-Петербурга в Краснодар.

Аэропорт "Краснодар" вместе с аэропортами Сочи и Анапы входит в ГК "Аэродинамика" (прежнее название - "Базэл Аэро"). По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к 2020 году в 1,6 раза, к "доковидному" 2019 году на 7,7%).