Аэропорт Краснодара возобновил работу после закрытия из-за снегопада

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара возобновил работу по приёму и выпуску воздушных судов, три рейса уже отправлено к местам назначения, сообщает в понедельник пресс-служба авиаузла.

"Аэропорт Краснодара возобновил работу с 6:00 мск. За текущие сутки отменены 13 рейсов. 11 находятся на запасных аэродромах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за ночь из Краснодара отправлено три задержанных за минувшие сутки авиарейса.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара несколько раз за выходные приостанавливал работу из-за снегопада, который накрыл Кубань с прошедшей пятницы.