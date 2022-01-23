Аэропорт Краснодара снова закрыли из-за снегопада

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара, закрытый в ночь с минувшей субботы на воскресенье и возобновивший работу после 15:00, снова приостановил приём и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба авиаузла.

"В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлётной полосе, аэропорт Краснодара вынужден приостановить приём и выпуск воздушных судов до 02:00 мск 24 января", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на запасные аэропорты ушли 10 рейсов.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре побит рекорд высоты выпавшего снега. В краевой столице установилась отметка в 41 см.