Школы и техникумы Северной Осетии с 25 января переводят на удаленку

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Северной Осетии школы и средние специальные учебные заведения с 25 января перейдут на удаленку из-за коронавируса, сообщил на аппаратном совещании глава республики Сергей Меняйло. Учреждения дополнительного образования и спортшколы не будут работать пока с 25 по 29 января.

Вузам Меняйло также рекомендовал перейти на дистанционное обучение.

"Также необходимо обеспечить продуктовыми наборами обучающихся с 5 по 11 классов, относящихся к категории малоимущих", - добавил глава региона.

В связи с большим количеством заболевших учителей он поручил возобновить работу сервиса "учитель на замену", а школьников при необходимости обеспечить ноутбуками. Роспоребнадзору и директорам школ он поручил за неделю провести во всех образовательных учреждениях санобработку и создать дежурные классы для детей, чьи родители работают в системе жизнеобеспечения.

Детским садам власти поручили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований.