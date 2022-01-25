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Власти Москвы назвали условие для перевода класса в школе на дистант

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В школах Москвы на удаленку переводятся только классы, которые находятся на карантине. Иначе перевести класс на дистанционное обучение можно только при единогласном одобрении родителей всех одноклассников, объяснили "Интерфаксу" в городском Департаменте образования.

Пока переводить школы на удаленку чиновники не собираются. Они напомнили, что дистант вводился, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку, сейчас же медицинских мощностей для лечения пациентов с коронавирусом достаточно.

Ситуацию с COVID-19 к школах департамент держит под особым контролем управленческих команд, которые делают все возможное для продолжения обучения, в том числе с применением дистанционных технологий.

Мэр столицы Сергей Собянин 25 января отметил, что по сравнению с концом декабря еженедельная заболеваемость в городе выросла в пять раз. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявили 18 935 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализация, по словам Собянина, растет не так быстро, в больницу попадают люди как с заражением "омикроном", так и с "дельтой".

Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин

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