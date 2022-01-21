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Минобрнауки заявили, что вузы могут сами принимать решения о переводе на дистант

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вузы и другие подведомственные организации Минобрнауки РФ в каждом регионе могут сами принимать оперативные решения относительно организации учебного или рабочего процессов из-за развития эпидситуации по коронавирусу на фоне распространения штамма "омикрон", сообщили "Интерфаксу" в Минобрнауки.

"2 ноября 2021 года Минобрнауки России приняло приказ 999 "О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ", который даёт возможность подведомственным организациям самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусом инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий", - сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 21 января на фоне интенсивного распространения "омикрон" - штамма COVID -19 обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат.

Мишустин также поручил обеспечить максимально возможный перевода на удаленный режим работы сотрудников Аппарата правительства, федеральных органов власти и Аналитического центра при правительстве.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ в пятницу составил рекордные за пандемию 49513 случаев, в Москве было выявлено почти 16 тысяч новых заболевших.

Хроника коронавируса. Январь.

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Минобрнауки коронавирус

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